Techland confirme enfin Dying Light Stay Human pour décembre prochain

Le projet Dying Light 2 de Techland était quelque peu passé dans les oubliettes médiatiques. Annoncé lors de l’E3 2018, le projet semble avoir connu bien des soubresauts dans son développement mais ceux-ci semblent enfin réglés puisque le jeu a enfin une date de sortie et une vidéo de gameplay pour le prouver.

Techland a en effet montré une vidéo de gameplay qui devrait ravir non seulement les fans du premier volet mais également les fans de FPS/survie dans un monde post-apocalyptique ouvert. L’aventure pour cette suite se déroulent dans le dernier bastion de l’humanité dans la lutte contre le virus. Nommé The City, ce lieu sera le lieu de vos péripéties et de vos acrobaties puisque le jeu possède nombre de mécaniques de parkour pour permettre aux joueurs d’explorer cette cité et vous lancer dans nombre de combats de mêlée. L’aspect crafting sera un élément important également pour améliorer votre arsenal et vos équipements. Enfin, le jeu gère les cycles jour/nuit qui influencent directement les possibilités d’exploration avec des dangers différents.

Si vous voulez vous faire une idée, vous pouvez donc jeter un coup d’oeil à la vidéo de gameplay ci-dessous.

Dying Light 2 Stay Human sera disponible sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC le 7 décembre 2021. Les précommandes sur les différentes plateformes ont été lancé. Vous aurez le choix parmi trois éditions numériques et trois éditions physiques.