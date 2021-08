Focus Home Interactive annonce l’édition deluxe d’Aliens Fireteam Elite

La saga Alien a eu de nombreuses adaptations vidéoludiques plus ou moins réussis. Compte tenu de la popularité de cette franchise, rien d’étonnant à ce que Focus Home Interactive ait prévu une édition deluxe pour les fans et les collectionneurs.

Développé par Cold Iron Studios et édité par Focus Home Interactive, Aliens Fireteam Elite aura donc une édition deluxe en plus de la standard. Celle-ci diffère car elle comprend l »Endeavor Pass qui contient les 4 saisons prévues après le lancement du jeu. A vous alors les skins pour vos marines et vos armes, des accessoires pour les casques, des stickers, des sets de coloris, des armures, des emotes, etc. Par ailleurs, si vous précommandez cette édition deluxe, vous aurez en plus le Pack Vétéran de l’Endeavor avec encore plus d’éléments cosmétiques. Pour les précommandes des éditions standard et deluxe, Focus Home Interactive a également prévu le Pack Commando Aguerri avec divers éléments cosmétiques.

Pour rappel, Aliens Fireteam Elite est un shooter coop à la troisième personne où le joueur pourra être accompagné de deux autres personnages gérés par d’autres joueurs ou par l’IA. A vous de vous lancer sur quelques quatre campagnes et affronter bien des Xenomorphes. Vous incarnerez évidemment un colonial marine stationné sur l’USS Endeavor. L’action se déroule quelques 23 ans après les évènements de la trilogie cinématographique. Vous aurez le choix entre cinq classes de marines – Gunner, Demolisher, Technician, Doc et Recon – pour coller à votre style de jeu. En tout plus de 30 armes et plus de 70 accessoires seront disponibles pour massacrer les aliens.

Aliens Fireteam Elite sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 24 août 2021.