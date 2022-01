Découvrez les prologues d’Uncharted Legacy of Thieves Collection jusqu’en 4K HDR

Pour celles et ceux qui ont une PS5 et qui n’ont pas eu l’occasion de jouer aux deux derniers titres de la saga Uncharted, Sony a pensé à vous avec des remasters dans une compilation.

Annoncé l’an dernier, Sony va donc sortir ce vendredi la compilation Uncharted Legacy of Thieves Collection qui regroupe Uncharted 4 A Thief’s End et son spin-off Uncharted The Lost Legacy.

Les deux titres ont bénéficié d’améliorations pour profiter des capacités de la PS5 avec divers modes d’affichage comme le mode fidélité 4K30 natif, le mode performance à 60FPS et un mode performance+ en 1080P120. L’audio a également été optimisé et les jeux profiteront de la vitesse des SSD et des capacités du DualSense.

Les deux vidéos ci-dessous ont été capturé avec le mode performance permettant un 4K dynamique à 60FPS qui offre, à mon sens, le meilleur compromis pour ceux qui peuvent jouer sur un écran 4K. Et franchement les deux titres n’ont pas perdu de leur charme et gagnent en qualité visuelle et en confort grâce à un meilleur framerate.

Uncharted Legacy of Thieves Collection sera disponible sur PS5 le 28 janvier 2022.

https://youtu.be/fB5cl-8-Dv0