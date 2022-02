Une démo de Babylon’s Fall sur PS5 et PS4/Pro fin février

Alors que la Team Ninja termine son Stranger of Paradise Final Fantasy Origin pour Square Enix, une autre équipe nippone réputée, PlatinumGames, finalise ce Babylon’s Fall pour une sortie début mars.

Pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, PlatinumGames a pondu d’excellents jeux d’action comme la série des Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising Revengeance ou encore NieR Automata. Toutefois, avec ce Babylon’s Fall, l’équipe semble vouloir tenter le genre action/RPG jouable en coopération avec un style graphique assez particulier.

Vous allez avoir l’occasion de tester la bête puisque Square Enix annonce qu’un démo jouable gratuite sera disponible le 25 février 2022 sur PS5 et PS4/Pro. Vous pourrez ainsi découvrir plusieurs heures du jeu en solo ou en ligne en équipe jusqu’à 4 joueurs. Comme souvent, toute progression et trophée que vous aurez débloqué sera conservé si vous achetez et continuez avec la version finale du jeu. Et histoire de titiller encore plus votre intérêt, sachez que toute personne qui jouera à Babylon’s Fall recevra le passe de combat premium de la première saison gratuitement.

Babylon’s Fall bénéficiera de mises à jours régulières et de lancement de nouveaux contenus comme des modes de jeu, des contenus liés à l’histoire et bien évidemment tout ce qui est armes, équipements et objets cosmétiques.

Je vous ai remis la dernière vidéo de ce Babylon’s Fall pour que vous vous fassiez une idée de la chose ainsi qu’une grande galerie d’images ci-dessous.

Babylon’s Fall est prévu pour le 3 mars 2022 sur PS5, PS4/Pro et PC. Ceux qui précommanderont l’édition numérique deluxe auront un accès anticipé au jeu dès le 28 février.