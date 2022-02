Test – SmallRig Rotating Nato Handle – Une poignée qui prend de l’angle

BLOC INFO Constructeur SmallRig Type Poignée caméra ACHETEZ AMAZON SMALLRIG

Pour qui a déjà tourné avec des appareils photo ou même des caméras, la prise en main de base n’est pas forcément le plus pratique pour la vidéo. Pas étonnant que nombre d’utilisateurs ajoutent une poignée. SmallRig innove avec une poignée rotative qui rend bien service.

Lorsque j’ai entendu parler de ce produit, je me suis demandé pourquoi – à ma connaissance – personne n’y avait pensé. Jusqu’à présent, on avait tous à se contenter de poignées fixes à ajouter à une cage histoire d’avoir une meilleure prise en main de son appareil/caméra. Si la partie droite est dans le cas des appareils photo hybrides tenu au poignée intégré, la partie gauche manque vraiment de prise en main et donc de stabilité. Beaucoup ajoutent donc une poignée – nécessitant obligatoirement d’avoir une cage autour de son appareil/caméra.

L’originalité du SmallRig Rotating Nato Handle est donc la possibilité de faire pivoter la caméra à votre gré à 360°. Plus besoin donc de se tordre le poignet pour tenir un plan en contre plongée ou encore pour des plans en hauteur. Plus fort encore, cette poignée permet de bloquer sa rotation à tout moment. En effet elle présente au niveau du pouce un petit levier. Restez appuyé dessus et vous pourrez pivoter la caméra à votre guise. Relâchez le levier et la poignée bloque la rotation. Bref, certains diront que c’est tout bête mais SmallRig a parfaitement pensé son accessoire pour que cela devienne naturel en quelques minutes. Autant vous dire que si vous aviez l’habitude de filmer à main levée, cette poignée va contribuer à un bien meilleur confort.

Histoire de ne pas être d’un simple usage, le SmallRig Rotating Nato Handle intègre des pas de vis standard pour pouvoir y fixer d’autres accessoires ainsi qu’une griffe. Vous pouvez par exemple y placer un microphone, une lumière, etc. SmallRig a pensé à ceux qui aime les lanières puisque deux trous sont prévus à cet effet. Je regrette juste que SmallRig n’ait pas pensé à mettre un pas de vis standard en dessous du poignée pour pouvoir y placer d’autres accessoires éventuellement. Notez toutefois que la clé nécessaire pour visser la fixation Nato est rangée sur la partie inférieure de la poignée et ne tombera pas à l’usage car il est fixé de manière magnétique. Bien pratique pour ne pas être toujours à chercher la clé pour resserrer les vis ou retirer la fixation.

Robuste avec une excellente finition, on l’a bien en main immédiatement. Le design ergonomique et l’usage d’un silicone texturé imitation cuir donne un bon grip. Votre main gauche ne devrait donc pas glisser. La fixation Nato est fournie dans le pack. Vissez-la sur votre cage et vous n’aurez plus qu’à glisser la poignée et visser pour un maintien solide sans vibration. A l’usage, le levier qui permet de le débloquer pour exécuter les rotations est agréable et bien placé. On sent l’aspect cranté qui fait que la poignée garde son angle lorsqu’on relâche le levier. Il faudra voir si les crans ne risquent pas de s’user à la longue.

J’avais déjà une poignée droite sur les cages de mes caméras mais j’avais toujours hésité à acheter une poignée gauche. Le SmallRig Rotating Nato Handle répond enfin à mes attentes. Shootant souvent à main levée sans trépied lors de shows et de reportages ou à mon usage personnel, cette poignée rotative est vraiment pratique et m’évite des positions guère confortables du poignet surtout pendant les longues heures de tournage. On peut regretter un prix un peu élevée mais bon, que ne ferait-on pas pour un peu plus de confort n’est-ce pas?