Chasseur ou fantôme, choisissez votre camp dans Ghostbusters Spirits Unleashed

Après Predator Hunting Grounds, l’équipe d’Illfonic s’attaque à une autre franchise cinématographique des années 80 à savoir Ghostbusters. Et pour cette fois, l’équipe reprend la même recette.

Pour rappel, Predator Hunting Grounds permettait aux joueurs de s’affronter en ligne, certains incarnant les mercenaires et un autre le predator. Illfonic a certainement voulu reprendre le concept – et donc recycler leur boulot précédemment fait sur Predator Hunting Grounds – et l’adapter à l’univers Ghostbusters.

Ainsi dans Ghostbusters Spirits Unleashed, vous aurez droit à des parties multijoueur asymétriques en 4 contre 1. Ainsi, 4 joueurs incarneront une équipe de ghostbusters tandis que un joueur seul incarnera le fantôme de la partie. Si vous connaissez les films, vous pouvez déjà imaginer comment vont se dérouler les parties.

L’équipe de 4 chasseurs vont devoir explorer les environnements à la recherche du fantôme afin de le capturer avec leurs flux et le piège. A vous de faire en sorte que les sessions de chasse ne virent pas à la catastrophe avec un environnement trop hanté.

De l’autre côté, le joueur qui incarnera le fantôme aura fort à faire. Grâce à vos capacités, vous allez devoir terroriser les citoyens, profiter de vos capacités pour voler et vous téléporter entre des failles. Vous pourrez également posséder des objets qui traînent dans les pièces pour échapper à vos poursuivants ou faire flipper les passants. Plus encore, vous pourrez invoquer des serviteurs macabres ou slimer.

Illfonic annonce d’ores et déjà que le jeu sera crossplay entre toutes les plateformes de quoi s’assurer qu’il y ait toujours des coéquipiers et des adversaires.

Ghostbusters Spirits Unleashed est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour la fin d’année 2022.