Sega annonce Sonic Origins

Les fanatiques de Sonic et sa bande de potes peuvent se réjouir s’ils sont collectionneurs ou nostalgiques. Sega prépare une compilation pour le mois de juin.

Quand on a un back catalogue comme Sega, rien d’étonnant à ce qu’ils puisent dedans pour nous ressortir des compilations d’oldies. Et autant taper dans sa propre mascotte aux millions de fans. Sega annonce ainsi Sonic Origins qui est tout simplement une compilation regroupant les versions d’origine de :

Sonic The Hedgehog 1

Sonic The Hedgehog 2

Sonic The Hedgehog 3

Sonic & Knuckles

Sonic CD

Sega indique que les graphismes ont été remanié (pas bien flagrant sur les images de la galerie ci-dessous si vous voulez mon avis). Parmi les autres caractéristiques annoncées par Sega, on a :

Mode Classique : Le Mode Classique à l’ancienne vous permet de profiter des jeux dans leur forme originale, avec un défi préservé : nombre de vies limité, game over et présentation rétro pour retourner instantanément dans les années 90 !

Le Mode Anniversaire : Le Mode Anniversaire offre un affichage en plein écran et des vies illimitées pour découvrir l'ensemble des jeux en toute quiétude, sans game over.

Missions, Médaillons et Musée : Gagnez des médaillons en réussissant les nombreuses missions proposées dans l'ensemble des jeux. Dépensez les ensuite pour débloquer de nouveaux contenus, vous essayer au Special Stage et plus encore.

Plus rapide que jamais : Reset, reloaded and remastered. Sonic Origins est jouable sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, la famille Nintendo Switch™ et PC avec de nombreuses améliorations visuelles (affichage, animations) qui offrent à Sonic, Tails et Knuckles un nouvel éclat détonnant !

Ceux qui vont précommander le titre auront droit à quelques bonus :

100 médaillons

Mode miroir débloqué

Format Letter Box (Mega Drive)

La version standard numérique vous coûtera la bagatelle de… 40€. Sega a même prévu une édition deluxe à 45€ qui comprend :

Jeu d’origine

Missions difficiles ajoutées

Format Letter Box (Mega Drive)

Personnages dans le Menu Principal

Caméra pour les îles au menu principal

Animations des personnages en Lecture musicale

Pistes musicales exclusives des jeux Mega Drive

Et comme il n’y a pas de petits gains, un pack premium et Classic Sound est proposé à 4€ et comprend des pistes musicales exclusives des jeux Mega Drive.

Bon soyons honnête, cette compilation sent la production minimaliste avec un minimum d’effort. Franchement, Sega aurait pu simplement faire une seule édition avec tous les bonus et options à 40€.

Bref, à réserver aux curieux car pour les collectionneurs, ils repasseront sans doute leur chemin puisque la compilation ne sera proposée qu’en version numérique.

Sonic Origins sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 23 juin 2022.