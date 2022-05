Kao The Kangaroo revient à la fin du mois

Plus de 20 ans après son apparition sur Dreamcast et PC, le kangourou puncheur est de retour avant même l’été contrairement à ce qui était initialement prévu.

Annoncé pour l’été, Tate Multimedia va finalement lancer Kao The Kangaroo dès le 27 mai prochain sur toutes les machines actuelles à savoir PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.

La vidéo ci-dessous permet une petite présentation des divers protagonistes de ce futur jeu d’action/plateforme.

Kao The Kangaroo sortira le 27 mai 2022 sur les stores des PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour 30€ environ. La version physique sortira également à cette date et sera vendu à 35€.