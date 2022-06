Outriders est gratuit cette semaine sur Steam

Alors que Square Enix et People Can Fly préparent pour très bientôt la grosse extension Worldslayer, ils proposent aux joueurs sur PC de tâter de leur Outriders gratuitement cette semaine.

Dès aujourd’hui et ce jusqu’à jeudi 23 juin, vous pouvez allez sur Steam et télécharger Outriders sur votre PC et y jouer sans aucune limite. Vous pourrez ainsi découvrir l’univers particulier de ce shooter coop et finirez peut-être par l’acheter ensuite. Comme souvent avec ces périodes gratuites, si vous décidez d’acheter le jeu, vous conserverez votre progression et donc tous les éléments lootés.

Cette semaine gratuite sera donc une bonne introduction à Outriders et vous fera peut-être craquer aussi pour son extension Outriders Worldslayer prévu pour le 30 juin prochain sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.