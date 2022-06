Test – Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge – L’égout et les couleurs…

BLOC INFO Date de sortie 16 juin 2022 Editeur Dotemu Développeur Tribute Games Genre Action, Arcade, Beat'em all Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC PEGI 16+

Les légendes ne meurent jamais. La preuve, après avoir ramené à la vie la franchise Streets of Rage, les frenchies de Dotemu ressuscitent les Tortues Ninjas, les vraies… enfin celles des débuts. Si vous aimez la jouer Oldschool vous serez ravis ! Test express.

Popularisées à l’époque de la NES et de la diffusion de l’excellente série animée sur FR3 (ex France 3), les Tortues Ninjas ont participé aussi aux belles heures des machines 16 bits en offrant aux MegaDrive et SNES deux Beat Them Up efficaces : Turtles in Time et Hyperstone Heist. Pour info, ces bijoux de la castagne réalisés par Konami pourront être redécouverts par l’intermédiaire d’une compilation (qui réunira une douzaine d’autres jeux) annoncée par Just For Games mais vaguement prévue pour la fin de l’année. Aimablement transmise par l’éditeur Dotemu dans sa version Xbox Series X, on a passé sur le grill la Shredder’s Revenger,un nouveau bourre –pif, qui s’inspire énormément de ces titres mythiques. On efface tout et on recommence !

Pour la petite histoire, n’ayant pas digéré la précédente dérouillée infligée par les Tortues Ninjas, les inusables Shredder et Kang s’attaquent une nouvelle fois à New York. Nos quatre “reptiles anthropomorphes martialistes amateurs de pizzas” (épaulés par April et Splinter) se lancent aux trousses de leurs ennemis à travers seize niveaux. Dans ces levels ils affrontent les cohortes d’androïdes du clan Foot et bien d’autres sous-fifres ou complices du ninja renégat. Un périple qui se déroule dans les rues, les cieux et basfonds de la Grosse Pomme mais aussi dans la Dimension X. Certes, l’aventure du mode Story est dépaysante et propose une bonne variété de levels sélectionnables à la manière des niveaux du premier opus des Tortues Ninjas sur NES. Cependant que l’on soit en train de crapahuter dans les égouts domaine du Roi des Rats ou embarqué dans une poursuite aérienne à bord d’un skate volant, il s’agit de cogner et tabasser les ennemis. Voilà qui est –sans surprise – répétitif dites donc ! À l’instar des versions sorties sur les consoles 16bits, il s’agit d’un Beat Them Up assez classique. Il invite à traverser les niveaux bourrés de pièges en survivant aux assauts des vagues d’ennemis, en ramassant de trop rares Power Up et items guérisseurs salvateurs et en affrontant à la fin du level un ou plusieurs boss. Impossible de faire plus conventionnel ! Pourtant le jeu peut se vanter d’être à la fois frustrant et incroyablement jouissif. Frustrant car comme dit un peu plus en amont on survit aux confrontations en l’emportant parfois d’un cheveu grâce aux techniques spéciales, vraiment jouissif car on prend souvent un plaisir monstre à envoyer valdinguer les ennemis à travers les airs. Mais attention, le bestiaire s’étoffe et oppose davantage de résistance à mesure que l’on progresse dans l’aventure qui s’achève évidemment par un duel face à Kang puis Shredder. Contrairement à d’autres jeux du genre, tel Streets of Rage 4, ce Tortues Ninja épargne les confrontations trop redondantes en offrant une belle brochette de boss (et persos secondaires) issus des gammes de jouets et de la série animée. Que les fans, se rassurent ils peuvent incarner les 4 chevaliers d’écailles et de vinyle, voire aussi April, Splinter et même Casey Jones. Nos héros se distinguent par la puissance de leurs coups, la portée de leurs attaques, leur célérité lors des déplacements et les coups spéciaux. Notez d’ailleurs que peu importe le mode (histoire ou Arcade), il peut être pratiqué jusqu’à six joueurs…ce qui n’a malheureusement pu être mis en pratique lors du test faute de monde. C’est pas le pied !

Testé sur Xbox Series X, le jeu développé par les québecois de Tribute Games n’occupe à peine qu’un petit Gigaoctet d’espace sur le “disque dur” de la console. À titre de comparaison, Streets of Rage 4 nécessitait six fois plus d’espace. Exit donc, les graphismes HD, les effets graphiques chatoyants qui flattent les mirettes, Teenage Mutant Ninja Turles Shredder’s Revenge fait fi de l’esbrouffe graphique pour se parer d’un rendu 2D plus proche d’une machine 16 bits telle la SNES ou 32 Bits comme la GBA. Au menu des sprites parfois énormes et détaillés, des graphismes certes colorés mais exagérément aliasés, et des animations pas d’une grande “fluidité” comme pour singer le rendu d’une bonne vieille Super Nintendo des familles. Au moins le jeu nous épargne les horribles saccades propres à la 16bit ? Enfin pas vraiment, puisque l’on a subi quelques freezes assez longuets de l’action lors du passage sur le grill. Signalons que le jeu a le mérite de proposer de nombreuses animations mignonnes et rigolotes mettant en scène ces crétins de soldats du clan Foot. Franchement sympa ! Dépourvu de voix en français, le titre nécessite de s’aventurer dans les options pour activer les textes et menus dans la langue de Molière. Quant aux voix et effets sonores bien pêchus, ils demeurent dans le dialecte de Shakespeare et collent parfaitement aux thèmes originaux épargnant ainsi une repompe en boucle du thème du générique des Tortues Ninjas… Tortues Ninjas… Tortues Ninjas… Cowabunga le cri des ninjas. Voilà maintenant vous l’avez dans la tête ?