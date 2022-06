Playstation Plus – Les jeux gratuits de juillet 2022

Les fuites avaient raison une fois de plus. Sony a donc confirmé les titres que tous les abonnés des différents PlayStation Plus auront droit dès mardi prochain.

A partir du mardi 5 juillet, tous les abonnés PlayStation Plus pourront télécharger les jeux suivants :

Crash Bandicoot 4 It’s About Time (PS5/PS4)

The Dark Pictures Anthology Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS5/PS4)

Nul besoin de présenter le Crash Bandicoot 4 qui est le tout dernier volet de la saga d’excellente qualité. De même pour les fans d’horreur le Dark Pictures Anthology Man of Medan est développé par les spécialistes du genre Supermassive Games à qui ont doit Until Dawn ou le récent The Quarry. Enfin les fans de shooter apprécieront Arcadegeddon, un jeu mêlant PvP et PvE.

Vous avez jusqu’à au 4 juillet prochain pour récupérer les jeux de ce mois de juin qui, je vous le rappelle, sont God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl.