Test – Dead Space – Du sang neuf pour une vieille peau

La mode du remake complet semble prendre. Après les Resident Evil de Capcom et en attendant le Silent Hill 2 de Konami, EA et Motive ont sorti le remake du premier Dead Space. Pour un premier essai, c’est vraiment une réussite.

Soyons clair, même si la nostalgie joue souvent à plein, je ne suis pas un grand fan de ce qu’on appelle les remasters qui ne font qu’améliorer de manière plus ou moins superficielle un ancien titre. Les véritables remakes sont pour moi plus intéressantes surtout si l’éditeur et/ou le développeur se permettent une véritable réinterprétation comme c’est le cas des remakes des Resident Evil 1, 2, 3 et prochainement 4. C’est ce que fait Motive Studio avec Dead Space.

L’équipe a indiqué avoir soigneusement étudié le titre originel sorti en 2008 afin de voir tous les aspects à améliorer que ce soit d’un point de vue purement technique que scénaristique ou de structure. Le résultat est un Dead Space 2023 offrant une aventure solo étouffante et oppressante à souhait pour les fans de survival horror SF.

Les fans de la première heure reconnaîtront évidemment les principaux éléments du jeu mais Motive Studio a fait en sorte de booster le tout à le sauce new gen et PC. La réalisation gagne très largement en réalisme pour une immersion encore plus flippante dans les environnements lugubres de l’USG Ishimura. Isaac Clarke, le héros du jeu, gagne évidemment en qualité visuelle. Dès les premières secondes, on reconnaît parfaitement sa fameuse armure très stylée et très détaillée. La présence d’un mode performance permet de pleinement profiter du jeu. A l’époque, je n’avais pas vraiment apprécié Dead Space en raison d’un gameplay trop poussif pas assez réactif. Avec le mode performance, on peut enfin contrôler Isaac avec une bonne réactivité pour faire face à tous les necromorphes qui nous attaquent. Isaac semble ainsi plus mobile. On peut évidemment choisir un mode qualité qui fait tourner le jeu en 30 images/seconde. On gagne un peu en finesse mais le jeu est moins confortable.

L’intrigue n’a pas changé. Dead Space nous fait donc toujours incarner Isaac Clarke, un ingénieur en mission pour aller réparer un vaisseau minier, l’USG Ishimura. Evidemment, rien ne va se dérouler comme prévu puisqu’après le silence radio puis le crash de votre appareil sur l’USG Ishimura, vous allez découvrir que des évènements horribles ont dû se passer. Il va falloir tenter de découvrir ce qui s’est passé à bord et survivre aux créatures qui déambulent dans les couloirs et les salles sombres de l’USG Ishimura. Pour cela, Issac pourra compter sur diverses armes – enfin ses outils de travail – à découvrir au fur et à mesure. Par contre, il ne s’agit nullement d’un shooter bourrin ici. Il va falloir gérer ses munitions et régulièrement vous réapprovisionner tout en explorant les environnements, déjouer les pièges et atteindre de nouvelles zones. Il lui faudra aussi jouer avec ses capacités lui permettant de déplacer des objets ou de les ralentir.

La structure du jeu a été amélioré. Certaines zones sont reliées entre elles par de nouvelles salles là où on devait se coltiner des « faux déplacements sur la navette » permettant un chargement. Dead Space gagne ainsi en continuité. Vous pourrez traverser toute l’histoire sans grosse interruption. Certains éléments comme les cinématiques ont gagné en richesse et sont encore plus spectaculaires. Vous le remarquerez dès les premières minutes du jeu.

Avec des améliorations sur tous les points, ce remake de Dead Space est l’un des meilleurs titres en ce début d’année. Les nouveaux arrivants découvrir un survival horror réussi tandis que les anciens apprécieront pour sûr de retourner sur l’USG Ishimura pour redécouvrir toute l’intrigue et bien plus encore.