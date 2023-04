Le DLC Mercenaries débarque sur Resident Evil 4

Capcom l’avait promis. Resident Evil 4 aurait son mode Mercenaries tant apprécié par les fans. Si vous avez le jeu, vous pouvez le télécharger dès à présent.

Pour accéder à ce mode, il vous faudra aller télécharger sur le store de votre machine le contenu additionnel. Comme prévu, ce téléchargement sera gratuit.

Pour rappel, le mode Mercenaries transforme le jeu, Resident Evil 4 remake dans ce cas présent, en un jeu d’action où vous aurez à faire du scoring en affrontant les ennemis du jeu qui viendront en vagues. Plus vous performerez dans ce mode et plus vous débloquerez de nouvelles zones de combat et de nouveaux personnages jouables.

Le gameplay implique la récolte d’orbes vertes qui vous donnent du temps supplémentaire pour faire votre carnage. Mieux encore, les losanges jaunes peuvent finir par donner au mode massacre. Ce dernier vous confère plus de puissance, plus de vitesse de déplacement pour encore plus de carnage et donc plus de score.

Pour rappel, Capcom avait également promis une mise à jour pour rendre le jeu jouable en VR sur PS VR2. Le développement est toujours en cours donc il va falloir patienter encore quelques temps.

Resident Evil 4 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC.