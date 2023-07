Jouez jusqu’à 100 à Everybody 1-2-Switch

Nintendo est un véritable champion à rassembler des joueurs de tous niveaux et/ou des familles et des amis autour de leurs consoles. Ce sera encore le cas avec leur dernier party game, Everybody 1-2-Switch.

A l’instar de Wario Ware Get it Together, ce nouveau projet de Nintendo va permettre de s’affronter dans une série d’épreuves des plus loufoques. Sauf que cette fois-ci, ce sera de 2 à 100 joueurs qui pourront participer. Ainsi de 2 à 8 joueurs pourront utiliser un Joy-Con tandis que les autres utiliseront leur smartphone. Autant vous dire qu’il est possible de s’organiser de sacrées soirées et fiestas où tout le monde peut participer.

Si vous voulez voir ce que cela peut donner, jetez un coup d’oeil sur la vidéo ci-dessous où Nintendo a rassemblé bien des fans et des influenceurs pour tester ce que donne ce Everybody 1-2-Switch.

Everybody’s 1-2-Switch est disponible depuis le 30 juin 2023 sur Switch.