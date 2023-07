Sony confirme la sortie de Marvel’s Spider-Man 2 pour le 20 octobre

Après deux excellents volets sur PS4/Pro et PS5 – sans oublier les versions PC – Insomniac Games est sur la dernière ligne droite pour le futur Spider-Man 2 fort prometteur.

Passez l’été et reposez-vous un maximum puisque l’automne prochain va être dense en titres forts comme le prochain Marvel’s Spider-Man 2. Toujours développé par l’équipe d’Insomniac Games, ce nouvel opus va nous faire incarner à la fois Miles Morales et Peter Parker dans les rues – enfin au-dessus – de New York. C’est donc un duo de Spider-Men que vous allez devoir faire virevolter dans les cieux pour combattre divers vilains comme Venom, Lézard, Kraven et d’autres à découvrir.

Les deux Spider-Man auront toutefois de la nouveauté puisque Peter Parker sera une version symbiotique tandis que Miles Morales aura droit à des pouvoirs bioélectriques de Venom. Cela devrait donc apporter de l’inédit dans le gameplay pour les vétérans de la saga.

Ceux qui précommanderont le jeu avant sa sortie auront droit aux bonus suivants :

Une tenue Chevalier arachnide pour Peter

Une tenue Araignée de l’ombre pour Miles

Accès anticipé

3 variantes de couleurs supplémentaires chacune

Un gadget Attrape-toile

3 points de compétence

Sony a prévu 2 éditions, la deluxe et la collector. Voici leurs contenus :

Edition Deluxe numérique (90€)

Le jeu

Les bonus de précommande

10 costumes exclusifs (5 pour chacun des deux héros)

Des stickers et des cadres supplémentaires pour le mode photo

2 points de compétences en plus.

Edition Collector (250€)

Le coupon pour l’Édition Deluxe numérique à télécharger

Un boîtier Steelbook

Ue statuette de 48 cm qui met en scène nos Spider-Mans avec Venom

Les précommandes ont d’ores et déjà commencé.

Marvel’s Spider-Man 2 sortira le 20 octobre 2023 sur PS5.