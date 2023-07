Milestone montre les nouveautés de Ride 5

Spécialisée dans les simulations auto et moto, l’équipe italienne de Milestone continue sa série des Ride avec le cinquième opus à venir.

Pour ce nouvel opus, Milestone va proposer une flopée de bolides à deux roues avec une fidélité dans la reproduction en 3D. Autant dire que vous allez pouvoir les apprécier dans leurs moindres détails. Cette fidélité visuelle se retrouve également sur les circuits.

Ride 5 bénéficiera d’une nouvelle interface utilisateur pour permettre de plus facilement régler divers paramètres de votre deux roues pour coller au mieux à votre style de pilotage. Le moteur physique reproduira au mieux l’impact de vos réglages sur le comportement des bolides.

Les fans de personnalisation vont adorer la possibilité de customiser les motos et votre pilote et partager vos créations avec la communauté.

Histoire d’apporter un peu d’excitation, Ride 5 va bénéficier d’un système météo qui pourra changer en pleine course. Il en va de même pour les changements de luminosité avec le cycle jour/nuit. Le jeu va même gérer la variation de la température des tracés en fonction de la météo qui pourrait ainsi influencer votre stratégie de course.

Milestone a également travaillé sur l’IA de vos adversaires pour qu’ils vous donnent du fil à retordre dans votre quête de victoires. Vous pourrez toutefois ajuster la difficulté selon vos capacités avec un accès à de nombreux paramètres d’assistance.

Le mode carrière va vous proposer d’affronter des rivaux avec leur propre personnalité, look et donc IA. En tous il y aura 4 étapes avec plus de 200 évènements secondaires pour créer l’écurie de vos rêves.

Ride 5 va voir l’arrivée des courses d’endurance avec la capacité de revenir en arrière ou de tout simplement pauser et sauvegarder la course pour la reprendre plus tard.

Pour ceux qui veulent un contrôle total sur les compétitions, vous allez pouvoir créer vos propres courses et même vos propres championnats.

Ride 5 est prévu pour le 24 août 2023 sur PS5, XSX/S et PC.