La démo du rogue-like plateforme Elsie débarque sur Steam

Si vous aimez les run & gun mêlé à un côté bullet hell digne des grands classiques du shoot’em up, vous devriez jeter un coup d’oeil sur Elsie.

Les éditeurs Playtonic Friends et The Completionist préparent le lancement d’un jeu d’action/plateforme en cours de finition chez Knight Shift Games. Nommé Elsie, ce titre devrait plaire aux fanatiques du genre avec son look un brin néo-rétro et une action qui semble particulièrement frénétique poussant votre dextérité dans leurs derniers retranchements. Le jeu vous fera incarner une certaine Elsie qui a pour objectif de se débarrasser de tous les ennemis qui ont attaqué sa planète Ekis.

Pour que vous puissiez vous faire votre propre idée, une démo sur Steam est disponible dès à présent pour les joueurs sur PC.

Elsie est prévu sur PC à une date non encore communiquée.