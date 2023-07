Découvrez la première heure de Remnant 2 jusqu’en 4K

L’équipe de Gunfire Games s’est remise à l’ouvrage avec une suite de leur Remnant From the Ashes. Si le premier épisode avait des lacunes techniques avec un concept intéressant, cette suite est prenante surtout en coop.

J’avais découvert le premier volet lors de sa sortie. Son approche un brin Souls-like mais avec un côté shooter à la troisième personne m’avait intéressé. J’avais toutefois trouvé sa réalisation trop moyenne pour véritablement plonger dans son univers particulier sans parler d’un gameplay un brin trop rigide.

Pour cette suite, Gunfire Games est monté d’un cran avec une réalisation plus aguicheuse. Il est vrai que l’équipe s’est focalisée sur les consoles de la nouvelle génération et sur PC uniquement. Nul besoin donc de gérer les PS4/Pro et Xbox One/X.

La vidéo a été capturé sur la version PS5 en mode équilibré. On a droit à un 4K dynamique en 60 images/seconde plutôt constant. J’ai tout de même pu déceler des ralentissements dans certaines zones. Dans l’ensemble le gameplay est bon même s’il faut un peu s’habituer au côté rigide du personnage.

Je vous laisse le soin de découvrir donc la première heure de jeu de Remnant 2 où j’incarner la classe Pistolero. Depuis j’ai créé aussi un personnage de classe médecin qui me plaît bien plus – elle a droit à une mitrailleuse :p

Remnant 2 est disponible sur PS5, XSX/S et PC.