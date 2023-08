Découvrez la première heure de l’action/RPG Atlas Fallen jusqu’en 4K

Le nouveau jeu des créateurs de la série The Surge débarque avec un gameplay très différent qui n’est pas pour me déplaire.

Si beaucoup ont pensé qu’Atlas Fallen était un souls-like ou un Monster Hunter-like, il n’en est rien. Même si Deck13 Interactive s’est fait un nom avec sa série The Surge inspiré de Dark Souls mais transposé dans un monde SF, cette fois-ci l’équipe a voulu s’essayer à autre chose.

Imaginez un God of War (ceux de l’époque PS2, PS3) modernisé avec un côté RPG plus poussé, des combats plus variés, des mondes ouverts et un aspect exploration plus poussé avec une certaine verticalité des environnements et vous aurez une petite idée de ce qu’offre Atlas Fallen.

Je vais être honnête, le prologue du jeu que vous pouvez voir en partie m’avait laissé un peu perplexe. Mais une fois le premier monde ouvert, Atlas Fallen fait voir le potentiel ludique. Que vous jouiez en mode normal ou à des difficultés plus élevées, ce titre est plutôt prenant avec un bon gameplay lors des fights et un aspect exploration plaisant grâce aux capacités du héros du jour lui permettant de surfer grâce à sa maîtrise du sable ainsi qu’atteindre des zones élevées. Pour avoir largement progressé dans l’aventure depuis cette vidéo, je peux vous dire qu’Atlas Fallen est plaisant et donne envie de scruter tous les recoins du jeu avec les capacités du héros.

La vidéo ci-dessous permet donc de découvrir la première heure de l’aventure qui attend les joueurs. Elle introduit l’univers, le personnage, le contexte et vers la fin permet de voir les possibilités de progression du héros.

Atlas Fallen est disponible dès aujourd’hui 10 août 2023 sur PS5, XSX/S et PC.