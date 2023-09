Deux nouveaux appareils photo plein format A7C et un objectif zoom chez Sony

Sony est bien occupé ces derniers temps à lancer diverses caméras et objectifs. Après les ZV-1 II et ZV-E1 ainsi que l’Alpha6700, c’est au tour de l’A7C d’enfanter de deux successeurs.

Histoire de titiller l’intérêt des youtubers, vloggers et autres créateurs de contenu, Sony avait produit l’A7C en 2020 sur la base de ce que proposait l’Alpha7 III avec un boîtier plus compact et un écran orientable. Près de 3 ans après, Sony se décide à proposer non pas un mais deux successeurs à l’A7C, l’A7C II et l’A7C R. De prime abord rien ne les distingue. Ils utilisent tous deux le même boîtier en version noire ou argentée avec un écran orientable. La principale différence est la cible visée par chacun de ces deux modèles.

En effet, Les A7C II et A7C R sont tout simplement respectivement des versions compactes de l’Alpha7 IV et l’Alpha7R V avec quelques nouveautés et améliorations mais aussi quelques lacunes.

Avec l‘A7C II, Sony cible les utilisateurs ayant un usage hybride entre photo et vidéo. Avec son capteur plein format de 33 mégapixels, il fait largement mieux en photographie que les caméras plein format dédiées à la vidéo de Sony comme le ZV-E1, l’Alpha7S III ou la FX3. Evidemment, cela se fait au détriment de la vidéo qui offrent moins de polyvalence notamment avec une résolution et un framerate maximum de 4K60 là où les modèles dédiés vidéo peuvent monter à 4K120 (avec un crop il est vrai). C’est ce compromis qui permet de dire que c’est un modèle visant clairement les créateurs de contenu ayant besoin de photos et des vidéos de qualité. La plage de sensibilité de l‘A7C II va de 100 à 51200 ISO en photo comme en vidéo. On peut même aller entre 50 à 204800 ISO en photo de quoi ravir les photographes en situation extrême.

L’A7C R comme son nom le laisse supposer reprend donc bien des aspects de l’A7R V. On a cette fois droit à un capteur plein format de 61 mégapixels avec une plage de sensibilité de 100 à 32000 ISO en photo et vidéo et extensible de 50 à 102400 ISO en photo. S’il est tout à fait capable de filmer en vidéo avec une qualité haut niveau, l’A7C R est clairement destiné à celles et ceux pour qui la photographie est l’usage principal. Ainsi, il est doté de la prise de vue multiple Pixel Shift 240 mégapixels prenant 1§ prises de vue pour les fusionner via logiciel pour une image immense. Sony propose également pour cet usage spécifique une extension de poignée GP-X2 fournie d’origine histoire d’avoir une meilleure prise en main.

Sur bien d’autres points, les deux appareils se ressemblent. Outre un boîtier quasiment identiques – pas évident de les distinguer excepté à prêter attention au R sur le logo en façade – tous deux possèdent le processeur IA qu’on a vu débarquer sur le ZV-E1. Au rendez-vous un auto-focus avec suivi temps réel performant avec reconnaissance des sujets plus variés que les A7 IV et A7R V.

Tous deux peuvent donc filmer jusqu’en 4K60 en 7K pour l’A7C II et 6,2K pour l’A7C R suréchantillonné en 4K pour une qualité supérieure de l’image. Pour celles et ceux qui veulent un contrôle optimal sur les vidéos, il est possible de shooter en S-Log3 avec une grande plage dynamique. A défaut, le fameux S-Cinetone fera largement le job. Le système de stabilisation d’image optique gagne aussi en précision pour des photos et des vidéos plus stables à main levée. Outre l’écran orientable, vous aurez aussi un viseur électronique XGA OLED de 2,36 millions de pixels avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz de quoi voir parfaitement votre cadrage avant la prise de vue. Pour les streamers, ces ceux modèles permettent d’être branchés sur votre ordinateur via USB et streamer jusqu’en 4K30. Par rapport à la gamme supérieure que sont les Alpha7 IV et Alpha7R V, on n’a doit qu’à un seul port de carte SD.

L’A7C II sera disponible courant de ce mois en version argent et en noire courant novembre 2023. La version boîtier nu est vendue à partir de 2400€. La version kit avec un objectif Sony FE 28-60mm F4-5,6 sera vendue à partir de 2700€.

L’A7C R sera disponible courant de ce mois en noir et courant octobre 2023 en argent avec un prix d’entrée en boîtier nu de 3700€ (ouch !).

Parallèlement à l’annonce des deux nouveaux A7C, Sony a également annoncé la seconde itération de son objectif plein format FE 16-35mm F2.8 G Master. Ce GM II a de quoi séduire malgré un tarif qui rendra vert votre banquier. Aussi bien pour les photographes que pour les vidéastes, un objectif zoom grand angle devrait faire partie de son arsenal. Avec le Sony FE 16-35mm F2.8 GM II, vous aurez clairement l’excellence dans un format plus compact et plus léger que le modèle précédent. Cela devrait faciliter son usage notamment pour les vidéastes utilisant des gimbals. Les premiers tests font état d’une image plus nette notamment sur les pourtours de l’image par rapport à son prédécesseur. Le focus breathing est aussi réduit ce qui devrait éviter la variation de mise au point lorsque vous zoomez et que vous filmez. Grâce à des moteurs linéaires plus récents, l’auto-focus sera plus rapide et plus silencieux.

Le Sony FE 16-35mm F2.8 G Master II sera disponible courant de ce mois de septembre 2023 pour environ 2700€.

GALERIE SONY A7C II

GALERIE SONY A7C R

GALERIE SONY FE 16-35 mm f/2.8 G Master II