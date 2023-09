Le mode arènes de Sifu voit débarquer une mise à jour pour l’enrichir

Les frenchies de Sloclap sortent une mise à jour pour le mode arènes de leur jeu d’action/aventure Sifu histoire d’apporter diverses nouveautés.

Disponible dès à présent, cette mise à jour se focalise donc sur le mode arènes qui avait été implémenté au printemps dernier. Que vous ayez Sifu sur les PlayStation, les Xbox ou sur PC, vous allez donc pouvoir découvrir de nouveaux défis et de nouveaux environnements. Ce sera pas moins de deux fois plus d’heures de jeu qui vous attendent dans ce mode spécifique depuis la précédente mise à jour. Vous aurez ainsi six nouvelles arènes dynamiques, 75 défis et plusieurs modificateurs et modes de triche sans parler des tenues inspirées par divers films célèbres histoire de personnaliser vos arènes de jeu.

Sloclap offre ainsi une dernière mise à jour à son bébé. L’équipe est certainement d’ores et déjà en plein travail sur leur prochain projet.

Sifu est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.