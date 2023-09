La démo de Ghostrunner 2 est disponible

Si le ninja cybernétique vous avait scotché lors du premier épisode, il va revenir de manière encore plus spectaculaire et vous pouvez déjà avoir un premier aperçu.

505 Games et One More Level ont mis à disposition des possesseurs de PS5, XSX/S et PC (via Steam et Epic Games Store) une démo de Ghostrunner 2. Si vous êtes intéressé, vous pouvez allez la télécharger dès à présent.

Cette démo permet de se faire une idée de ce que réserve ce second opus avec des combats à l’intérieur de la Tour Dharma ainsi que la nouvelle séquence en moto. Vous pourrez également avoir une vidéo permettant d’avoir un résumé des évènements du premier épisode pour les nouveaux arrivants.

Si la démo vous a plu, sachez que vous pouvez déjà précommander le jeu. Quelle que soit la version choisie, vous aurez droit à un pack katana traditionnel contenant des skins. Et si vous optez pour la Brutal Edition, vous aurez un accès anticipé de 48 heures pour les impatients.

On va tâcher de vous proposer une vidéo prochainement pour qui n’a pas encore les bonnes consoles.

Ghostrunnner 2 est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 26 octobre 2023.