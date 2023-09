Baby Steps, la bizarrerie du dernier State of Play de Sony

Devolver Digital ont l’habitude de proposer des productions décalées. Ca sera encore le cas de ce Baby Steps.

Sony a démarré son State of Play avec ce Baby Steps qui a quelque peu interloqué. Toutefois, une fois qu’on a compris de quoi il s’agit, on peut imaginer le fun de ce projet. En effet, il s’agit ni plus ni moins d’un simulateur de… marche.

Baby Steps nous fait incarner un certain Nate. Total looser, et sans doute avec un QI très inférieur à la moyenne il découvre un jour qu’il peut mettre un pied devant l’autre. Et à votre avis qui sera Nate ? Ben vous voyons 😀 Vous allez donc devoir contrôler ce balourd à l’équilibre douteux dans ce simulateur de marche répondant aux lois de la physique. Autant dire qu’il va falloir maîtriser les gambettes de ce Nate tout en gardant un minimum d’équilibre et en évitant des obstacles.

Baby Steps est prévu sur PS5 et PC pour l’été 2024.