Nacon dévoile un nouveau pad progamer pour PS5, PS4/Pro et PC avec le Revolution 5 Pro

Nacon est connu pour avoir proposé d’excellents pads. Cette fois-ci, l’accessoiriste français s’intéresse au haut de gamme avec son pad programer Revolution 5 Pro.

Développé sous licence PlayStation, la Nacon Revolution 5 Pro se veut être une alternative au DualSense Edge de Sony ou au Wolverine V2 Pro de Razer dans le domaine des pads progamer. Reprenant un agencement plutôt Xbox avec des sticks asymétriques, la Revolution 5 Pro conserve toutefois les boutons traditionnels d’un pad PS5.

Les sticks et les gâchettes de la Revolution 5 Pro bénéficient de la technologie Hall Effect magnétique permettant une plus grande précision, une plus grande durabilité mais aussi la dérive des sticks que connaissent malheureusement certains joueurs. Comme sur le DualSense Edge, il est possible de personnaliser l’amplitude des gâchettes avec toutefois que 2 positions par gâchette au lieu de 3 sur le DualSense Edge. C’est surtout intéressant pour les FPS/shooters car cela permet de tirer plus vite.

La Nacon Revolution 5 dispose également de quatre palettes à l’arrière personnalisables ainsi que de divers boutons permettant notamment de choisir parmi les 4 profils possibles par plateforme ou profiter de l’audio d’un périphérique Bluetooth plutôt que le son de la console. Un commutateur permet de basculer le pad entre les modes PS5, PS4 ou PC.

En outre, la Revolution 5 Pro est fournie avec 3 sets de poids pour personnaliser le poids de son pad à son goût, 3 tailles de sticks, 3 têtes de sticks différents et 2 types de croix directionnelle. Ce pad offre ainsi sur le papier plus de possibilités de personnalisation que le DualSense Edge. L’ensemble est vendu avec un étui de rangement et un câble USB de 3 m permettant de le charger ou tout simplement de jouer en mode filaire si vous le souhaitez.

Divers réglages sont accessibles via une application PC ou Mac. Nacon travaille également à une application sur iOS et Android pour faire la même chose mais il faudra attendre 2024 pour le télécharger.

La Nacon Revolution 5 Pro sera proposée en deux coloris – noir et blanc – et sera disponible courant octobre 2023 à un prix similaire au DualSense Edge à savoir 230€ environ. Autant dire que cela reste un pad de luxe pour les joueurs très exigeants qui ont les moyens.