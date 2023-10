Découvrez le prologue d’Assassin’s Creed Mirage jusqu’en 4K HDR

Le dernier volet du crédo des assassins arrive bientôt et je vous propose d’en découvrir le prologue dans notre vidéo.

Ubisoft a décidé de retourner aux origines de la saga avec un jeu moins à monde ouvert et plus focalisé sur une narration. Cela se ressent assez rapidement lorsqu’on découvre le prologue du jeu. L’identité graphique a également été revu avec une nouvelle direction artistique un peu différente. Cela pourrait ne pas plaire à certains. Si vous voulez en savoir plus, il va falloir attendre le test qu’Olivier-Brice est en train de terminer.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5 – le test à venir est réalisé sur la version XSX. Il y a fort à parier que les différences entre les deux versions ne seront pas notables. En bonus, je vous propose également la version en anglais pour les curieux.

Assassin’s Creed Mirage sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 5 octobre 2023.