Découvrez le prologue de Robocop Rogue City jusqu’en 4K

Nacon et les polonais de Teyon travaillent depuis un moment sur une nouvelle adaptation de Robocop, le célèbre flic robot des années 80. A quelques jours de sa sortie je vous propose notre vidéo de gameplay.

La vidéo ci-dessous va vous permettre de découvrir la première demi-heure de ce nouveau Robocop Rogue City orienté FPS. On y retrouve l’ambiance particulière du film de Paul Verhoeven retranscrit dans un shooter plutôt jouissif qui ne fait – comme le film – pas dans la dentelle. Le jeu bénéficiant de la participation de Peter Weller, on peut ainsi le voir intégré dans le jeu puisque Robocop a bel et bien le visage de l’acteur et sa voix. L’intrigue se déroule toujours dans un Détroit en déliquescence avec un maximum de criminels à éliminer. Pour cela, Robocop peut compter sur ses capacités, son blindage et son célèbre pistolet Auto 9 toujours aussi ravageur. Il peut évidemment ramasser d’autres armes pour s’en servir avec son système de visée et sa vue nocturne.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5 et permet de découvrir un gameplay plutôt solide. La réalisation est ok mais n’est pas à la hauteur de ce qu’est capable les nouvelles consoles ou le PC. On a un peu l’impression d’un jeu de génération précédente amélioré pour la circonstance avec un framerate plus fluide que s’il était sorti sur PS4 ou Xbox One. Je vous en reparlerais dans le test complet ultérieurement.

En attendant, voici ci-dessous la vidéo avec un lien qui vous envoie sur la page Youtube en raison de la limitation d’âge appliquée dessus.

Robocop Rogue City est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 2 novembre 2023.