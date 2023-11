PlayStation Plus – Les jeux gratuits de novembre 2023

Nouveau mois et nouveaux jeux gratuits à récupérer pour tous les abonnés PlayStation Plus quelle que soit la version.

A partir de mardi prochain 7 novembre 2023, Sony va mettre à disposition à tous ses abonnés PlayStation Plus Essential, Extra et Premium les trois jeux gratuits de ce mois de novembre 2023.

Les abonnés vont pouvoir télécharger :

Mafia II Definitive Edition – PS4/Pro

Dragon Ball The Breakers – PS4/Pro

Aliens Fireteam Elite – PS5, PS4/Pro

Avouons-le, ce mois-ci, les trois jeux proposés ne sont pas des plus sexy mais si vous aimez un GTA-like, le remaster de Mafia II pourrait vous occuper. Les fanatiques de la bande à Sangoku auront donc aussi de quoi faire avec Dragon Ball The Breakers. Enfin, les fans d’Aliens dans un shooter survival jouable en coop pourront affronter des hordes de Xénomorphes dans Aliens Fireteam Elite.

Ces trois jeux seront téléchargeables jusqu’au lundi 4 décembre prochain.

Et comme d’habitude, vous avez jusqu’au lundi 6 novembre pour récupérer les jeux du mois d’octobre que sont The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 et Weird West.