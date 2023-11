Deux nouveaux packs pour Need for Speed Unbound

Si vous n’avez jamais assez de voitures ou d’options de personnalisation, EA et Criterion Games ont des packs dédiés. Les volumes 3 et 4 débarquent.

Disponibles dès à présent pour les possesseurs des versions PS5, XSX/S et PC de Need for Speed Unbound, les Packs Rattrapage Volume 3 et Volume 4 vont ajouter de nombreux éléments pour enrichir le jeu moyennant 10€ chacun. Voici les contenus de chaque pack ci-dessous.

Pack de Rattrapage Volume 3

1 x Legendary Dodge SRT Viper 2014

​1 x Legendary 2015 Ford Mustang GT

​5 x Vehicle Rims

​1 x Licence Plate Frames

​8 x Underglows

​1 x Licence Plate Background

​3 x Horns

​9 x Wrap Editor Decals

​14 x Character Apparel

​7 x Sig Style Pack

​2 x Sig Style Audio

​3 x Banner Art

​10 x Banner Sticker

​6 x Banner Audio

​5 x Poses

Pack de Rattrapage Volume 4

1 x Porsche 911 Legendary Custom

​1 x Legendary Custom Lotus Exige S (2006)

​5 x Vehicle Rims

​1 x Licence Plate Frames

​11 x Underglows

​1 x Licence Plate Background

​3 x Horns

​6 x Wrap Editor Decals

​14 x Character Apparel

​5 x Sig Style Pack

​2 x Sig Style Audio

​5 x Banner Art

​10 x Banner Sticker

​6 x Banner Audio

​5 x Poses

Vous pouvez donc les acquérir dès à présent sur les stores respectifs des machines.

Need for Speed Unbound est disponible sur PS5, XSX/S et PC.