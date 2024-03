Les Jeux de Gardiens reprennent du service la semaine prochaine sur Destiny 2

L’évènement temporaire annuel des Jeux des Gardiens débarque de nouveau pour cette année 2024 avec son lot d’activités et d’éléments plus ou moins cosmétiques à choper.

Bungie annonce le début des Jeux des Gardiens 2024 avec le prochain reset hebdomadaire mardi prochain 5 mars. Comme d’habitude, les Jeux des Gardiens vont mettre en compétition les trois classes du jeu (titan, chasseur, arcaniste) pendant trois semaines. La classe gagnante aura une statue à la Tour pour immortaliser leur victoire pendant le reste de l’année.

Le but sera comme d’habitude d’obtenir un maximum de médaillons et les ramener à la Tour. On aura droit à un système de points mis à jour mais aussi à de nouveaux bonus pour les activités permettant d’obtenir plus de médaillons. Evidemment, de nouveaux éléments cosmétiques, une nouvelle arme – le lance-grenade Tintamarre – une nouvelle coque de spectre exotique ou encore un nouvel emote exotique seront à looter entre autres.

Pour cette année, Bungie va tout de même innover avec notamment un nouveau véhicule. Si vous voulez vous prendre pour le Surfer d’Argent ou pour Marty McFly, vous allez être servi puisque les développeurs vont ajouter un hoverboard nommé le Glisseur.

Avec sa fondation, Bungie va aussi organiser la nouvelle Coupe des Jeux des Gardiens qui verront s’affronter des escouades de 6. Les compétitions par équipe se fait dans deux catégories :

La catégorie Technique suit le nombre total de médaillons déposés par chaque équipe pendant les Jeux des Gardiens All-Stars.

suit le nombre total de médaillons déposés par chaque équipe pendant les Jeux des Gardiens All-Stars. La catégorie Charitable suit le montant total des fonds rassemblés par chaque équipe pendant l’événement.

Les quatre meilleures équipes de chaque catégorie auront droit aux récompenses suivantes :

Les équipes en première place pour chaque catégorie : Une réplique grandeur nature du Glisseur « Vecteur des vedettes » gravée aux noms de chaque équipe (une réplique par équipe et par catégorie)

: Une (une réplique par équipe et par catégorie) Les deux meilleures équipes de chaque catégorie : Une médaille des Jeux des Gardiens (prix public conseillé de 50 $) pour chaque membre d’équipe (maximum de 6 par équipe et par catégorie)

: Une (prix public conseillé de 50 $) (maximum de 6 par équipe et par catégorie) Les trois meilleures équipes de chaque catégorie : Des codes pour l’emblème « Cascade binaire » pour chaque membre d’équipe (maximum de 6 par équipe et par catégorie)

: Des (maximum de 6 par équipe et par catégorie) Les quatre meilleures équipes de chaque catégorie : Des codes de réduction d’une valeur de 50 $ sur le Bungie Store pour chaque membre d’équipe(maximum de 6 par équipe et par catégorie)

Si vous le souhaitez, vous pouvez juste simplement faire un don de 10$ ou plus pour une récompense in-game sous la forme d’un emblème Contribution Collective.

Destiny 2 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.