Grandia revient sur les consoles de salon à la fin du mois

Les deux premiers volets d’une des plus célèbres franchises JRPG sont de retour avec des versions remasterisées destinées aux PS4/Pro et Xbox One/X.

GungHo Online Entertainment avait proposé aux joueurs sur Switch et PC cette compilation en 2019. Il aura donc fallu près de cinq années pour que l’éditeur ne se décide à proposer cette même compilation sur les consoles de salon.

Pour rappel, cette compilation comprend les versions HD de Grandia et Grandia II. Comme vous pouvez déjà vous en douter, les jeux bénéficieront de graphismes modernisés aussi bien pour l’interface que pour les sprites ou les textures et prendront en compte l’affichage 16/9ème des écrans modernes. Les cinématiques de l’époque ont également été amélioré. Pour les puristes, il sera possible de jouer avec les voix anglaises ou nippones avec du sous-titrage dans diverses langues dont le français. Les deux jeux seront évidemment jouables également sur PS5 ou XSX/S mais sans amélioration notable.

Grandia HD Collection est prévu pour le 26 mars 2024 sur PS4/Pro et Xbox One/X et compatible sur PS5 et XSX/S.

GALERIE GRANDIA HD

GALERIE GRANDIA II HD