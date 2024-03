Un nouveau jeu d’action/aventure espagnol avec Creatures of Ava

11 bit studios ne fait pas que produire des jeux mais en édite. Ce sera ainsi le cas pour Creatures of Ava, une co-production entre Chibig et Inverge Studios pour un jeu qui fait penser à Pikmin dans son concept.

En effet, en lisant le pitch de Creatures of Ava, difficile de ne pas penser à la saga de Nintendo. Dans le monde à la direction artistique particulièrement réussie de Creatures of Ava, une infection s’est répandue dans la faune locale. Le joueur incarnera une certaine Vic, une aventurière de 22 ans qui participe à une expédition dans le monde d’Ava.

Ce jeu d’action/aventure vous fera explorer ce monde. Votre objectif sera de sauver les créatures devenus agressives à cause de l’infection. Après guérison grâce à votre action, ces créatures vous aideront grâce à leurs compétences pour résoudre divers énigmes et divers problèmes environnementaux.

Creatures of Ava est prévu sur XSX/S et PC pour courant 2024. Il sera disponible au lancement pour tous les abonnés Xbox Game Pass sur XSX/ et PC.