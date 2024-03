Sauvez l’humanité en retournant dans le passé dans Kingmakers

Imaginez-vous propulsé au moyen-âge et devoir changer l’histoire en gérant ainsi qu’en participant aux batailles avec un armement moderne. C’est le pitch de départ de Kingmakers.

Prévu sur PC pour courant de cette année, Kingmakers mêle action et stratégie. Le joueur que vous êtes allez incarner un personnage d’un futur post-apocalyptique qui se retrouve propulsé dans le passé en plein moyen-âge. Rien que le pitch m’a intéressé car on peut aisément imaginer les délires possibles en terme de scénario comme dans le gameplay. Mais j’avoue que je ne m’attendais pas au choix de l’équipe de développement de mêler action et stratégie avec une telle idée de départ.

En effet, tout en incarnant un combattant moderne propulsé dans des champs de bataille de moyen-âge et utiliser son armement tout aussi moderne contre les ennemis (SUV, fusils à pompe, mitrailleuses, lance-grenades, etc.), il faudra aussi gérer un aspect stratégie en basculant dans un rôle de commandant et donner des directives aux unités tels un RTS car les batailles se déroulent en temps réel. L’intrigue de départ n’est pas sans faire penser à énormément de films ou séries traitant d’un retour dans le temps puisque votre but sera de changer le cours de l’histoire pour sauver le futur. C’est donc un voyage dans le temps de 500 ans dans l’Angleterre du moyen-âge.

L’aspect le plus spectaculaire vient évidemment des batailles comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. On pourra non seulement assister mais aussi participer au coeur de l’action à des batailles mettant en scène des milliers de soldats à l’écran. C’est spectaculaire et franchement très tentant surtout d’y participer avec son armement moderne 😉

Le dernier point qui rend le projet Kingmakers vraiment tentant est l’intégration annoncé d’un mode coopération jusqu’à 4 joueurs ensemble. Je n’ose imaginer le carnage lors des batailles. A voir quelle configuration PC il faudra pour pleinement profiter d’un tel jeu.

Kingmakers est prévu sur PC pour 2024.