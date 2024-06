F1 24 débute sa première saison

Le dernier opus de la série F1 tourne sur les circuits virtuels de nombreux joueurs depuis un moment. Pour varier les plaisirs, EA Sports et Codemasters ont lancé la première saison de F1 24.

Disponible dès à présent, cette première saison apporte son lot de nouveautés et de défis. Nommée Modern Day Heroes (Les héros modernes), cette saison voit arriver la Carrière en défi de Charles Leclerc. Cela offre une version condensée de la saison 2024 avec 4 épisodes hebdomadaires. Pour chacun des épisodes, il y aura trois courses uniques afin que le pilote monégasque ait les meilleurs résultats possibles. On sait d’ores et déjà qu’une autre série d’évènements prévue pour juillet mettra en avant Aston Martin et Fernando Alonso. Cette saison apporte également son lot de nouveaux scénarios de course, de défis pro et d’un podium pass actualisé.

Bref, si vous aviez déjà bien poncé le jeu, vous aurez une bonne raison de reprendre le volant de votre F1 favorite.

EA Sports F1 24 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.