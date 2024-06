Creatures of Ava sera disponible cet été

Si vous aimez sauver des créatures, ce jeu espagnol pourrait vous tenter et vous occuper pendant cet été puisque sa sortie est prévue pour début août.

11 bit studios annonce la sortie le 7 août prochain de Creatures of Ava. Sous ce nom se cache un titre développé par les studios espagnols Inverge Games et Chibig. Qualifié de jeu de sauvetage de créatures, ce projet va vous faire incarner une certaine Vic. En explorant le monde d’Ava, une planète en péril, VIc va devoir tout faire pour sauver les espèces uniques. Il va falloir les apprivoiser et se lier d’amitié afin de pouvoir les sauver de l’épidémie affectant Ava. C’est ainsi une vingtaine d’espères qu’il faudra « séduire » grâce à la musique de la flûte de Vic dans les 4 biomes qui composent la planète Ava.

Si vous avez envie de voir à quoi cela ressemble, vous pouvez déjà regarder les vidéos ci-dessous ou tout simplement aller télécharger la démo PC sur Steam.

Creatures of Ava sera disponible sur XSX/S et PC à partir du 7 août 2024. Les abonnés Xbox Game Pass y auront accès dès le jour de lancement.