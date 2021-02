The Nioh Collection – Nioh 1 & 2 se refont une petite santé

Que ce soit Nioh ou Nioh 2, la réalisation était suffisamment correcte pour que les joueurs puissent l’apprécier. Lorsque la PS4 Pro a été lancé, on a eu droit à des mises à jour permettant d’avoir une meilleure performance. Toutefois, cela restait encore un chouille en deça d’un titre parfait. Avec ces remasters et la sortie sur PC, Nioh 2 (et Nioh 1 sur PS5 également) atteint enfin d’excellentes performances pour un plaisir de jeu indéniable.

Pour rappel, Nioh nous embarque dans un Japon fantastique où vous allez jouer les samurais à combattre nombre d’humains mais aussi de démons et de créatures à travers des décors magnifiques. A l’instar des Dark Souls, les Nioh ne pardonnent pas puisque toute mort vous renvoie à votre précédent point de contrôle. Toutefois sur ce point, il y en a suffisamment pour ne pas être gagné par une méga frustration à se retaper tout un pan de l’univers à chaque décès. Mais pour sûr, ce jeu comme tout titre de ce genre si particulier va pousser votre persévérance à bout et mettra vos nerfs à toute épreuve. Quoi de frustrant que de presque battre un boss, se faire massacrer et devoir recommencer une grosse portion du jeu…

Evidemment, tout au long de votre pénible progression, vous allez pouvoir récupérer de meilleures armes et équipements pour affronter des ennemis toujours plus coriaces. Plus encore, vous pouvez également tenter de combattre des « fantômes » d’autres joueurs. Si vous les battez, vous pourrez récupérer leur matériel. Vous pouvez également leur demander de l’aide moyennant certaines ressources. Cela facilite alors la progression pendant un certain temps. A vous de vous en servir à bon escient. Pour gagner en puissance, vous pouvez aussi faire appel à votre esprit protecteur. L’aspect RPG est assez présent et il faudra étudier un peu l’évolution de votre héros entre compétences à acquérir, montée en niveau en fonction de divers paramètres et évidemment une gestion d’inventaire assez complet. Nioh 2 bénéficie sur ce point d’améliorations par rapport à Nioh 1.

Les remasters de Nioh 1 et 2 sur PS5 proposent les mêmes options visuelles. On a ainsi droit à un mode optimisé PS5, un mode graphique et un mode 120 images/seconde. La différence entre les modes outre la fréquence d’images vient surtout de la résolution graphique et de la quantité de détail. Pour la majorité des jeux, cela ne sera pas ultra notable. Toutefois, je vous conseille la version optimisée PS5 qui même 60 images/seconde et une qualité graphique optimale. Le mode 120Hz nécessite évidemment un moniteur ou un téléviseur compatible. Toutefois, la fréquence d’images n’est pas parfaitement stable et les plus exigeants pourront le ressentir. De même le mode qualité s’il semble se rapprocher d’un 60 images/seconde, on peut déceler qu’il est en fait un chouille en deça. Dans l’ensemble, les trois modes sont plus qu’acceptables surtout si vous venez de la version PS4 ou même PS4 Pro. On gagne en qualité graphique et en fréquence d’images pour un gameplay encore plus fluide. Bref, si vous avez déjà connu les deux jeux auparavant, cela vaut presque le coup de les refaire. Si non, ben c’est l’occasion de vous lancer et découvrir ce qui a fait le succès de ces deux titres. En ce qui concerne le PC, évidemment la qualité graphique et la performance du jeu dépend énormément de votre configuration. Si vous avez une configuration musclée, ce sera presque une perfection avec un framerate et un rendu nickels.

Bref, même si ces deux titres ne sont pas totalement inédits, ils restent d’excellents action/RPG qui vous pousseront dans vos derniers retranchements. Pour les nouveaux arrivants sur PC, si vous avez aimé le premier volet, Nioh 2 est une valeur sûre qui vous fera passer d’excellentes heures de combat et de frustration masochiste.