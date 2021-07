Initiée sur GameBoy Advance au début des années 2000 la franchise Phoenix Wright a poursuivi sa brillante carrière sur les portables tactiles de chez Nintendo. Les DS puis Nintendo 3DS et Switch ont ainsi vu débouler toute une pelletée d’épisodes ainsi que des spin-off centrés sur d’autres personnages emblématiques de la franchise et même un crossover avec le Professeur Layton. Loin de s’être cantonné aux seules machines du constructeur de Kyoto, la série de Capcom a depuis fait l’objet de nombreuses incursions sur des plateformes mobiles (iOS et Android…) et même sur PlayStation et PC. D’ailleurs s’ils (re)débarquent aujourd’hui sur Switch, les deux volets de The Great Ace Attorney sortis dès 2015 sur les 3DS japonaises sont enfin réunis dans ce remake destiné aussi aux PlayStation (4/5) et PC. Tout fout le camp ma brave dame !

Les années passent, les consoles évoluent et pourtant le principe des Ace Attorney/Phoenix Wright ne bougent pas d’un iota. Il s’agit toujours de jeux « textuels » où l’on assiste aux témoignages des témoins, où l’on examine des pièces à conviction pour faire la lumière sur l’affaire et contredire d’éventuelles déclarations douteuses. Et le bougre impose de se taper la lecture de kilomètres de pavés de dialogues ! Mais que c’est bavard ! Un brin lourdingue et parfois soporifique ! The Great Ace Attorney Chronicles ne nous colle pas désespérément à la barre. Passé un premier procès fleuve, le titre de Capcom joue aussi la carte du jeu d’aventure lors des quatre autres chapitres qui composent cette épopée de l’ancêtre de Phoenix Wright à l’époque de l’Angleterre Victorienne. Comprenez que l’on doit examiner l’environnement et les témoins/suspects sous toutes les coutures et tailler le bout de gras… encore et toujours. Bloqué ? Le titre permet de basculer du mode de jeu « normal » au mode histoire qui fait défiler l’intrigue/le procès sous nos yeux. Une idée brillante et sympathique. Certes pas hyper interactive, elle devrait davantage plaire à ceux captivés par l’histoire parfois bien ficelé, agrémenté de protagonistes déjantés et situations délirantes. À coup sûr elles feront sortir le joueur/spectateur de la douce torpeur estivale. C’est déjà ça !

Testé sur Switch ce jeu paru à l’époque sur 3DS ne fait pas cracher les poumons à la portable de salon de Nintendo qui a servi au test. L’aventure se résume à des successions d’écrans « fixes » aux protagonistes – heureusement – en 3D animés. Le rendu”large” est propre, coloré et les personnages bénéficient de modélisations et animations soignées. Faute de doublages, on se cantonne à des séries de « bips » comme au temps des machines 8/16bits (avant l’avènement du CD voire du DVD) lors de l’affichage des dialogues en anglais uniquement. Heureusement ambiancés par une bande-son digne de la fin du siècle dernier… enfin du XIXème pardon !

The Great Ace Attorney Chronicles possède ce je-ne-sais-quoi d’attachant qui devrait plaire aux seuls inconditionnels de Phoenix Wright et de ses dérivés. Quant aux aventuriers des temps modernes ou ceux qui aiment se casser la tête sur les énigmes du Professeur Layton : passez votre chemin !