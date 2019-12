My Hero One’s Justice 2 sortira en mars 2020

Bandai Namco fait dans le speed et prépare déjà une seconde adaptation du manga My Hero Academia. Annoncé en septembre dernier, My Hero One’s Justice 2 débarque dans 3 mois.

Bandai Namco annonce la date de sortie de My Hero One’s Justice 2. Les fans du manga et de la première adaptation vidéoludique vont pouvoir reprendre leurs manettes le 13 mars 2020 sur PS4, Xbox One et PC.

Histoire de titiller votre intérêt, Bandai Namco confirmé déjà quatre personnages dans cette suite. Vous pourrez ainsi retrouver Sir Nighteye, Fat Gum, Mr. Compress et Twice. Par ailleurs, l’éditeur lâche un nouveau trailer (cf. ci-dessous) et montre quelques nouveautés comme les combats en 2 contre 2, des arènes destructibles et le Team Plus Ultra permettant de débloquer des attaques uniques suite à l’exécution de combos spécifiques.

Il est d’ores et déjà possible de précommander le jeu ce qui donnera droit à un personnage exclusif, Brainless, et à un accès anticipé à deux autres personnages. Une édition limitée Plus Ultra comprendra outre le jeu, une figurine LED de 20cm, un steelbook, un Shikishi My Hero Academia, un porte-clé Deku & Overhaul et un badge.

My Hero One’s Justice 2 est prévu sur PS4, Xbox One et PC pour le 13 mars 2020.