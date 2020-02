Surprise du jour : Warface débarque sur Switch

Les portages sont légion sur Nintendo Switch ces derniers temps. Et un des free to play bien connu des PCistes et de certains consoleux de salon débarque comme par magie. Il s’agit de Warface.

La communauté de Warface compte quelques 80 millions de joueurs à travers le monde toutes machines confondues. Elle va donc grossir dès à présent avec l’arrivée de la version Switch de ce FPS en ligne.

Adapter ce jeu sur Switch n’a pas dû être facile mais l’équipe annonce que cette version tournera en 720p 30 images/seconde en mode TV et 540p en mode mobile. Le jeu tourne avec le moteur CryEngine de Crytek. C’est d’ailleurs le premier titre Switch à utiliser ce moteur. Le portage a été assuré par l’équipe interne Allods Team à qui on doit déjà les adaptations sur PS4 et Xbox One de Warface et Skyforge.

Histoire de profiter de certaines caractéristiques de la Switch, Warface sera compatible avec les contrôles gyroscopiques, le HD Rumble et le Pro Controller.

Par ailleurs, histoire de vous éviter de devoir payer l’abonnement Nintendo Switch Online, Warface pourra être jouer sans cet abonnement. A vous les parties et le chat en ligne gratuitement.

Toutes les missions PvE sont disponibles dès à présent ainsi que divers modes PvP en 5 contre 5. Vous aurez aussi 3 opérations spéciales. Evidemment de nouveaux contenus vont se débloquer régulièrement. Cette version contient également la mise à jour Titan ajoutant une cinquième classe de combattant.

Vous pouvez trouver Warface sur le Nintendo eShop dès à présent.

Warface est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC.