Capcom sort Shinsekai Into the Depths sur Switch

Déjà disponible sur Apple Arcade depuis le lancement du service, Capcom a enfin décidé à sortir la conversion de Shinsekai Into the Depths, leur jeu d’action/exploration sous-marin plutôt convaincaint.

Confirmé pendant le Nintendo Direct d’aujourd’hui, Shinsekai Into the Depths devrait plaire aux fans d’exploration sous-marine. Dernier survivant de l’espèce humaine, vous allez devoir explorer un monde aquatique évidemment dangereux pour collecter des ressources pour améliorer son équipement ou fabriquer de nouveaux objets. Le but est d’aller toujours plus profond.

Compte tenu du contexte, il faudra évidemment surveiller le niveau d’oxygène ainsi que la pression pour ne pas passer l’arme à gauche trop tôt. Et je ne vous parle pas de la faune et la flore du fonds des mers qui ne seront pas vos meilleurs amis.

La version Switch ne devrait guère différer de celle qu’on trouve sur Apple Arcade pour les appareils iOS, Mac et AppleTV. Toutefois de nouvelles fonctionnalités sont ajoutés comme un nouveau mode défi chronométré avec deux niveaux de difficulté. Les joueurs auront droit aussi à un mode jukebox pour apprécier les musiques du jeu. Ces nouveautés sont d’ailleurs ajoutées aux versions iOS, Mac et AppleTV via une mise à jour aujourd’hui.

Shinsekai Into the Depths est disponible dès à présent sur Switch et l’était déjà sur iOS, Mac et AppleTV.