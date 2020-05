Ubisoft organise son show Ubisoft Forward le 12 juillet

Si Electronic Arts a prévu son show digital aux alentours des dates de feu l’E3 2020, Ubisoft a donc décidé de prendre son temps pour faire son show digital nommé Ubisoft Forward.

L’éditeur vient d’annoncer via un laconique communiqué de presse qu’il prévoit son show digital remplaçant sa conférence habituelle à l’E3 pour le 12 juillet 2020 soit plus d’un mois après les dates habituelles des conférences E3. Pour le moment, on ne connait pas le contenu mais l’éditeur indique que le show sera digne de la conférence E3 habituelle avec des informations exclusives sur les jeux, des annonces inédites et d’autres surprises.

Pour rappel, Ubisoft a récemment dévoilé son Assassin’s Creed Valhalla et on devrait dont en voir un peu plus lors de ce show, espérons du vrai gameplay next gen cette fois-ci. Par ailleurs, il est fort probable que le Watch Dogs Legion se rappelle à notre bon souvenir. Désormais prévu également sur next gen, on devrait avoir l’occasion de voir où en est le titre. De même pour deux autres projets initialement prévu en ce début d’année que sont Gods & Monsters – dont on a encore rien vu jusqu’à présent – et Rainbow Six Quarantine. Quant au nouveau jeu Avatar par Massive Entertainment, les créateurs des The Division, il sera encore trop tôt pour voir quoique ce soit vu que le film ne sort que fin 2021.

Sinon, des rumeurs circulent sur un retour de Prince of Persia et pour certains, le rêve de revoir un certain Sam Fisher de la saga Splinter Cell. Comme on dit, rêver ne coûte rien 😉 Espérons toutefois qu’Ubisoft ait un peu plus d’innovation plutôt que les sempiternelles suites.

Ubisoft donnera les informations nécessaires ultérieurement pour pouvoir suivre ce show. Bien entendu, on vous tiendra au courant.