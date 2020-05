New Game+ Expo – Un livestream organisé par une coalition d’éditeurs

Si les géants de l’industrie ont prévu des shows dans les semaines à venir afin de communiquer avec les fans et les communautés en l’absence des grands salons comme l’E3, le GamesCom ou encore le Tokyo Game Show, d’autres plus petits ont décidé de se rassembler pour faire leur show.

Sous le show nommé New Game+ Expo se cache une véritable coalition d’éditeurs et développeurs qui pourraient bien titiller votre intérêt compte tenu de leur pédigrée. Ainsi, ce show prévu pour le 23 juin à 17h heure française sur Twitch devrait rassembler les compagnies suivantes :

Acttil

AKSYS Games

Arc System Works America

GungHo America

Idea Factory International

Inti Creates

KOEI TECMO America

Natsume Inc.

NIS America, Inc.

PLAYISM

Sega of America

SNK Corporation

Spike Chunsoft, Inc.

WayForward

Même si chacun d’entre eux n’avait qu’un titre à présenter, cela représenterait déjà un show important. Espérons qu’on en verra bien plus évidemment. Le même show sera disponible sur leur chaîne Youtube après le direct sur Twitch.

Ce show s’ajoute déjà aux annonces de Microsoft, Ubisoft, EA ainsi que le PC Gaming Show annuel ou encore le Guerrilla Collective rassemblant nombre de développeurs indépendants. Et on attend toujours la date du show de Sony concernant sa PS5. Tous ces évènements se dérouleront entre juin et juillet de quoi vous (nous) occuper les prochaines semaines à rêver de titres qu’on va pouvoir jouer dans les mois et années à venir.

Surveillez donc Playscope, on vous préviendra à l’approche de ces shows et on fera un petit topo ou on vous balancera toutes les vidéos.