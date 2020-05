Little Nightmares arrive sur Stadia et gratuit pour les abonnés Stadia Pro

Après avoir convaincu plus de 2 millions de joueurs à travers le monde sur les autres plateformes, cette fois-ci le jeu d’aventure/plateforme de Tarsier va débarquer sur Stadia.

Bandai Namco annonce la disponibilité dès le 1er juin prochain de Little Nightmares sur le service de cloud gaming de Google, Stadia. Pour rappel, Little Nightmares vous fait incarner un personnage nommé Six qui tente de s’échapper du Maw, un navire des plus sinistres truffés d’ennemis et de pièges à déjouer.

Les abonnés Stadia Pro vont avoir droit au jeu standard gratuitement à la même date. Ils pourront par la suite acquérir Secrets of the Maw, la collection de 3 DLC supplémentaires. Pour les non abonnés Stadia Pro, il sera possible d’acquérir Little Nightmares Complete Edition qui comprend le jeu plus les 3 DLC.

Little Nightmares sera disponible sur Stadia le 1er juin 2020. Il est déjà disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC.