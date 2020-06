The Division 2 • Nouvelle mise à jour et saison 2 de Warlords of New York bientôt

Après la sortie de l’extension Warlords of New York, nombre de joueurs ont repris leur costume d’agent de la Division pour aller combattre de nouveaux ennemis et tenter de looter de nouveaux équipements et armes. Avec la prochaine mise à jour, Ubisoft et Massive Entertainment va tenter d’apporter diverses améliorations et corrections.

Dès le 16 juin prochain, The Division 2 aura droit à son Title Update 10 quelques jours avant la saison 2 de Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York.

Cette mise à jour apportera les améliorations suivantes :

Le pouvoir du joueur Augmentation des dégâts pour presque toutes les armes, y compris les armes exotiques Améliorations de l’équipement des Agents Améliorations des ensembles de marque

La générosité des butins Amélioration générale de la qualité des butins Un meilleur rapport entre la qualité du butin et le niveau de difficulté Amélioration de la qualité des objets fabriqués Amélioration des stocks des vendeurs

Corrections et équilibrage Un équilibrage majeur du Pass Correction de nombreux bugs



Cette mise à jour prépare l’arrivée le 23 juin prochain de la saison 2 de The Division 2 Warlords of New York. Celle-ci va lancer un nouveau contenu endgame pour les vétérans avec l’arrivée d’un nouveau raid, L’Opération Cheval de Fer, qui sortira à une date encore à déterminer pendant les trois mois que doit durer cette saison 2. Comme toute saison, vous aurez droit à une petite campagne nommée L’Héritage de Keener où il faudra démanteler une nouvelle cellule d’agents renégats. Seuls les possesseurs de l’extension Warlords of New York pourront en profiter.

Comme la première saison, les joueurs pourront looter de nouvelles récompenses et de nouvelles armes ainsi qu’une variante de compétence et un nouvel équipement.

Cette saison 2 comprent également les activités suivantes :

Les Ligues : une série de défis pour les joueurs avec, à la clé, des opportunités de débloquer des récompenses en fonction de leurs performances.

une série de défis pour les joueurs avec, à la clé, des opportunités de débloquer des récompenses en fonction de leurs performances. Les évènements globaux : au cours de ces évènements in-game à durée limitée, un modificateur global sera appliqué à l’ensemble du jeu et les joueurs sont récompensés pour avoir complété des tâches spécifiques.

Tom Clancy’s The Division 2 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia