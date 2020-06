Résumé du livestream de Bungie sur le futur de Destiny 2

Comme prévu, Bungie a diffusé son stream pour évoquer la saison 11 de Destiny 2 qui débute ce soir mais également commencer à évoquer la prochaine grosse extension prévue pour la rentrée. Voici un topo de tout ce qui a été dit pendant le livestream.

La prochaine extension se nommera Destiny 2 Au-delà de la Lumière (Beyond Light en anglais) et vous fera découvrir une nouvelle « planète », Europa. Il s’agissait d’une des premières destinations qui avait été imaginé aux origines de Destiny. Europa est la planète d’origine de la classe Exo. Et une fois encore, un vaisseau pyramide y a pris place. Vous aurez à affronter un nouveau ennemi nommé Aramis, un guerrier déchu, qui bénéficie d’un ancien pouvoir très puissant. A vous de combattre ses sbires sur la planète glâcée. Cette extension sera disponible le 22 septembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

Bungie travaille parallèlement au futur de Destiny 2. Au lieu de se lancer dans un Destiny 3 où il faudrait tout refaire, l’équipe a décidé d’enrichir l’univers existant de Destiny 2 et dévoile déjà les titres des extensions prévues pour 2021 (The Witch Queen) et 2022 (Lightfall). A l’instar de l’extension Au-delà de la Lumière, les prochaines extensions ajouteront des lieux inédits et non des remasters d’anciens.

L’approche de Bungie pour l’avenir de Destiny 2 sera basée sur le Destiny Content Vault. Chaque année avec la sortie d’une nouvelle extension, Bungie va placer en hibernation et donc retirer certains contenus moins joués pour laisser la place aux nouveaux. Ce vault permettra également à l’équipe de faire revenir du contenu notamment de Destiny 1. L’équipe pourrait ainsi les mettre à jour pour créer de nouvelles activités. Ce serait l’occasion pour beaucoup de découvrir ce que nous autres les vétérans ont écumé sur Destiny 1. Du contenu de Destiny 1 va revenir très bientôt d’ailleurs. Ainsi le cosmodrome va revenir dès cet automne ainsi que les anciens assauts sur Terre de Destiny 1 qui referont leur apparition dans la saison 12 et 13. Le raid du Caveau devrait revenir pendant l’année 4 avec diverses mises à niveau. Yeah ! 😉

Avec Au-delà de la Lumière, la carte générale du jeu comprendra donc les lieux suivants :

Europa Cosmodrome Lune La côte enchevêtrée La cité des rêves le ZME Nessus



Io, Mars, Titan, Mercure et le Leviathan vont donc être rangés dans le vault. On verra s’ils referont leur apparition dans les mois et années à venir.

L’année 4 débutant à la rentrée proposera 3 raids dont le nouveau raid nommé Deep Stone Crypt sur Europa faisant partie de la nouvelle extension. Par ailleurs, l’équipe prévoit de proposer de nouveaux moyens de looter les exotiques qui étaient liés à certains lieux. Les assauts disponibles ne le seront que sur les destinations présentes dans le jeu à la rentrée. Pour les fans de PvP, Bungie va faire une sélection d’un best of des meilleures cartes de Destiny 1 et 2. Enfin, le Gambit et le Gambit Prime seront fusionnés en une seule activité.

Pour celles et ceux qui comptent passer à la prochaine génération de consoles, PS5 et XSX pour ne pas les nommer, Bungie va vous faire plaisir. Ainsi, Destiny 2 tournera à la résolution 4K et à 60 images/seconde sur PS5 et XSX. Mais ce n’est pas tout. Quelle que soit le contenu que vous possédez maintenant et plus tard, vous pourrez basculer sur votre console next gen gratuitement via une mise à jour. Plus encore, Bungie prévoit le cross-play intergénération. Késako ? Il s’agit tout simplement de la possibilité de jouer sur une même famille de consoles. Les joueurs PS4 et PS5 pourront jouer ensemble sans problème. De même dans la famille Xbox avec les Xbox One et XSX. Cette possibilité sera disponible dès cette année. Et pour le cross-play complet, Bungie espère pouvoir l’implémenter en 2021 ce qui risque bien de changer la donne en terme de communauté. Fini les temps d’attente infinis pour trouver des coéquipiers :p

Bungie aura encore beaucoup à évoquer dans les prochaines semaines concernant la prochaine extension. On suivra cela de près. D’ici là, vous pouvez aller récupérer la mise à jour permettant de débuter la saison 11, la Saison de l’Arrivée dès à présent (un peu plus de 3Go à récupérer) et vous lancer dans la bataille. Je ne vais pas tarder à y aller d’ailleurs. Un nouveau donjon a été ajouté et disponible pour tous les gardiens.

Il est à noter que la nouvelle extension Au-delà de la Lumière est déjà disponible en précommande. Deux éditions outre le jeu standard sont prévues.(cf. images ci-dessous).

Destiny 2 : Au-delà La Lumière – Édition Digitale Deluxe

Destiny 2 : Au-delà La Lumière – Édition Digitale Deluxe pourra être précommandé sur toutes les plateformes :

Extension Destiny 2 : Au-delà de la Lumière + Un an de contenu saisonnier (4 saisons au total)

Avec précommande : Coque givrée exotique de spectre et emblème légendaire

Interaction exotique « On ne bouge plus ! »

Fusil à impulsion exotique « Trop long à expliquer » avec catalyseur exotique et ornement

Passereau exotique « Tout autre ciel »

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière – Édition Collector

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière – Édition Collector sera uniquement disponible sur le Bungie Store :

Au-delà de la Lumière – Édition Digitale Deluxe (code numérique uniquement)

Réplique d’Éclat des Ténèbres lumineuse

Sac d’explorateur d’Europe

Flasque exploration d’Europe

Journal de bord mystérieux

Et d’autres découvertes provenant d’Europe

Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore vu, voici les différentes bandes-annonces du jour en VF ainsi que le livestream en VO ci-dessous. On vous ajoute également la gigantesque galerie de la saison 11 et de la prochaine extension sous les vidéos.

Destiny 2 Au-delà de la Lumière sera disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia le 22 septembre 2020. Le jeu sera jouable sur PS5 et XSX à leur lancement.

GALERIE SAISON DE L’ARRIVEE

GALERIE EXTENSION AU-DELA DE LA LUMIERE