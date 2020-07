Outriders – Votre camion sera votre base

Fans de shooter/looter, réjouissez-vous ! De nouveaux arrivants vont débarquer et le titre à surveiller d’ici la fin de l’année est sans doute Outriders de l’équipe de People Can Fly. Pourquoi ? Parce que ce sont des spécialistes du shooter punchy et que leur projet devrait plaire aux fans de Destiny et consors.

L’équipe de People Can Fly a lâché un second stream pour évoquer son projet Outriders prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC pour la fin de l’année. Cette fois-ci, l’équipe a voulu parler de la structure du jeu et d’une des classes.

Si vous jouez déjà à Destiny 2, la structure d’Outriders ne devrait pas trop vous dépayser. Evidemment, l’action se déroule sur un monde bien différent mais le jeu bénéficie d’une structure similaire. Ainsi chaque région de la planète d’Enoch se compose d’un hub d’où le joueur part pour ses missions de la campagne comme pour toutes les missions et quêtes annexes possibles. Ce n’est pas vraiment un monde ouvert mais il est suffisamment spacieux région par région pour pousser les joueurs à un minimum d’exploration.

Les quêtes secondaires auront un intérêt peu importe votre niveau. En effet, les récompenses qui vous y attendent s’adapteront à votre niveau. Vous pourrez donc les faire dès le début ou plus tard, les carottes devraient être suffisants pour vous y pousser. C’est de plus l’occasion d’en savoir plus sur Enoch, la planète où se déroule toute la campagne. Pour narrer l’histoire de la campagne, l’équipe a préparé quelques 1h30 de cinématiques. Les quêtes annexes ont également quelques 2 heures de cinématiques.

Contrairement à un Destiny 2 où le hub du jeu se trouve à un seul lieu, la Tour en l’occurence, Outriders possède un hub mobile. Hé oui, vous allez vous déplacer de région en région avec un camion et son équipage. Les interactions avec votre équipe seront réguliers pour des discussions plus ou moins intéressantes et bien plus. Ainsi, Jakub le chauffeur du camion pourra donner des conseils et customiser le camion au fur et à mesure de votre progression. Zahedi est le scientifique de la bande. Il faudra aller le voir pour bricoler ou customiser les armes. Bailey est elle la vendeuse d’armes et d’équipements en échange de ferraille qu’il faudra récupérer pendant les missions. Le hamac de camion permettra de personnaliser le look de son outrider. Vous trouverez également une borne pour le matchmaking afin de trouver d’autres outriders avec qui jouer. Le camion comprend également une réserve pour stocker vos objets et ainsi alléger votre inventaire. Et comme dans Destiny 2 ou The Division 2, cette réserve permet d’échanger des objets entre vos différents personnages.

Alors que sur Destiny 2 on est limité à trois personnages, Outriders proposera 6 emplacements dès le départ. Vous aurez donc de quoi faire pour se créer divers personnages selon les 4 classes prévues. L’une des classes est le Pyromage (pyromancer en VO). Toutes ses capacités reposent sur sa manipulation de l’énergie volcanique et le contrôle du feu. Il s’agit plutôt d’un combattant à mi-distance avec des capacités à zone d’effet. A vous de vous donner un peu d’espace face aux ennemis.

A l’instar des doctrines sur Destiny 2, chaque classe présente une arborescence de capacités à débloquer grâce aux points de classe qu’on récupère en montant en niveau et en progressant dans la campagne. En tout, vous aurez trois branches à débloquer.

La musique a été confié à un vétéran de l’industrie à savoir Inon Zur déjà responsables de dizaines de bandes musicales de jeux vidéo depuis 20 ans. Avec l’aide de l’orchestre de Budapest, le compositeur a travaillé sur des thèmes mêlant sonorités orchestrales et électroniques.

Pour ceux qui se demandent déjà si le jeu sera assez long, People Can Fly indique qu’il faudra entre 25 à 30 heures pour terminer la campagne avec un personnage. Il faudra entre 2 à 3 fois plus pour également terminer toutes les quêtes annexes, les contenus additionnels et d’après-campagne. Autant dire que vous devriez en avoir pour votre argent.

Outriders est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC pour la fin d’année 2020.