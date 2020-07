Les dates des phases bêtas de Marvel’s Avengers

Les fans de Marvel vont avoir du boulot à la rentrée avec la sortie de Marvel’s Avengers en cours de finition chez Crystal Dynamics, les petits gars qui nous ont proposé la dernère trilogie Tomb Raider. Mais si vous avez déjà ou allez précommander le jeu, vous allez pouvoir jeter un coup d’oeil au titre avant tout le monde.

En effet, Square Enix et Crystal Dynamics annoncent les différentes dates des bêtas prévus sur PS4, Xbox One et PC. Ceux qui ont précommandé le jeu sur PS4 pourront accéder à la bêta le 7 août prochain. La bêta publique PS4 sera accessible le 14 août à tous.

Sur Xbox One et PC, la bêta prévue pour ceux qui précommanderont le jeu sera accessible le 14 août et la bêta publique Xbox One et PC sera disponible à tous le 21 août.

Malheureusement aucune annonce d’une éventuelle bêta n’a été annoncé sur Stadia. Il est vrai qu’on n’a jamais eu encore ce genre de service sur le cloud gaming de Google à ce jour. Cela viendra peut-être un jour. Il faudra bien que Google adapte son service aux usages des éditeurs, des développeurs et des joueurs de nos jours.

Cette bêta devrait proposer un peu de tout selon le directeur créatif du jeu, Shaun Escayg. On devrait pouvoir tester un mission de la campagne, des missions coopération, découvrir un peu le système de progression du héros, jeter un coup d’oeil à la War Zone, etc.

Par ailleurs, Square Enix et Crystal Dynamics prévoient leur second livestream War Table pour parler d’autres aspects de Marvel’s Avengers. Ce stream aura lieu le 29 juillet à 19h heure française. On vous mettra le player vidéo dès qu’il sera disponible.

Marvel’s Avengers sortira sur PS4, Xbox One, PC et Stadia le 4 septembre 2020. Le jeu sera disponible sur PS5 et XSX à une date ultérieure. Ceux qui posséderont les versions PS4 et/ou Xbox One pourront upgrader leur jeu gratuitement respectivement sur PS5 et XSX.