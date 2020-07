Rocket League passe en free to play prochainement

Beaucoup d’entre vous connaissent Rocket League depuis un bon moment. Ce jeu de football à bord de petits bolides a séduit une grosse communauté de joueurs avec son gameplay fun et son côté eSport. Rocket League va toucher un nouveau public.

En effet, à partir de cet été Rocket League va devenir un jeu free to play sur toutes les plateformes. Accessoirement Rocket League ne sera plus disponible que via l’Epic Games Store. Si vous l’aviez acheté sur Steam, Epic Games et Psyonix continuera à supporter le titre mais tous les nouveaux joueurs ne pourront obtenir le jeu que via l’Epic Games Store.

Initialement, Rocket League était vendu comme un titre classique puis nombre de systèmes de monétisation ont été essayé par Psyonix. Cette fois-ci, le jeu va s’ouvrir à tous puisqu’on pourra tous y jouer gratuitement et ne dépenser vos deniers que selon nos désirs. Ce passage en free to play sera accompagné d’une nouvelle mise à jour qui devrait apporter diverses améliorations dans les systèmes de tournois et de défis.

Par ailleurs, la progression dans le jeu sera cross-plateforme. Vous pourrez donc jouer sur n’importe quelle machine que vous possédez et faire progresser sur le même compte. Toutefois, pour avoir cette option, vous devrez avoir un compte Epic Games Store.

Rocket League est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac et Linux.