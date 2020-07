Un premier trailer de gameplay et de nouvelles images d’EA Sports UFC 4

Les fans de MMA et d’UFC se sont certainement réjoui de l’annonce il y a quelques temps du nouvel opus de la série des UFC chez EA. Mais jusqu’à présent on n’avait pas pu le voir tourner. C’est désormais chose faite.

Electronic Arts a dévoilé de nouvelles images et surtout la toute première vidéo de gameplay d’EA Sports UFC 4. Comme d’habitude, on aura droit à diverses améliorations et quelques nouveautés dans ce genre de jeu. Cette fois-ci, l’équipe de développement a revu divers aspects comme un système de clinch plus intuitif et conçu un combat au sol plus dynamique. Un nouveau système de soumission a été développé également et bien plus.

Visuellement, le jeu va encore gagner en réalisme avec notamment des animations plus nombreuses en raison des améliorations dans le système de combat. Mais l’équipe a également travaillé pour rendre le jeu encore plus punchy et réaliste avec des détails visuels comme l’animation de la surface du corps lors des impacts des coups.

Bref, vous pouvez voir tout cela dans la vidéo ci-dessous pour vous faire une idée et admirer les nouvelles images fournies par EA.

Ceux qui vont précommander le jeu auront droit aux champions de boxe poids lourds Tyson Fury et Anthony Joshua ainsi que des packs de customisation Cour et Kumite.

EA Sports UFC 4 sortira sur PS4 et Xbox One le 14 août.