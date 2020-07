For Honor gratuit ce week-end et un nouveau héros bientôt

Une fois encore Ubisoft met en place un week-end gratuit sur un de ses titres pour attirer un nouveau public. Cette fois-ci, cela concerne leur For Honor.

A partir de maintenant et ce jusqu’au 26 juillet juste avant minuit, For Honor sera téléchargeable et jouable gratuitement sur PS4, Xbox One et PC. Vous pourrez ainsi jouer à l’intégralité de l’édition standard du jeu qui comprend la campagne solo, tous les modes multijoueur, les 26 héros et la trentaine de cartes. Si vous décidez d’acquérir le jeu, vous aurez droit à une sacrée ristourne et conserverez votre progression.

Par ailleurs, Ubisoft prépare une mise à jour majeure prévue pour le 6 août prochain. Celle-ci introduira un nouveau héros, Warmonger. Vous pourrez le débloquer en l’achetant via un bundle ou alors attendre le 20 août et le récupérer avec 15000 unités d’Acier.

For Honor est disponible sur PS4, Xbox One et PC.