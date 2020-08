Pas de cross-gen et cross-play pour FIFA 21

FIFA 21 débarquera dans les bacs début octobre. Si vous comptiez jouer avec des potes qui ont des consoles d’une génération ou d’une marque différentes, c’est mort.

Comme souvent avec les éditeurs et développeurs, ce genre d’information n’est jamais mis en avant lors de leurs campagnes de communication. D’ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi ils tentent d’éviter le sujet car au final, le backlash lorsque les joueurs le découvrent n’en sera que plus fort. Autant être honnête et précis.

Dans le genre donc, EA indique l’absence totale de cross-gen et cross-play sur le prochain FIFA 21 via une laconique réponse sur Twitter à la question d’un twittos.

L’éditeur confirme ainsi que les joueurs pourront jouer qu’avec des joueurs ayant la même génération de console de même marque. Donc si vous comptiez passer sur PS5 ou XSX et jouer avec des potes restés sur PS4 ou Xbox One, c’est mort. Les joueurs next-gen ne pourront affronter que d’autres joueurs next gen. Espérons pour eux que les ventes des consoles seront suffisantes pour avoir une bonne communauté.

Quant au cross-play total, ben vous pouvez toujours rêver.

La seule petite bonne nouvelle c’est que les joueurs pourront converser leur progression dans le mode FUT en passant à la console next gen, je précise, de même marque. Hors de question que cela puisse fonctionner en passant de PS4 à XSX ou de Xbox One à PS5.

Vous voilà prévenus 😉

FIFA 21 est prévu pour le 9 octobre 2020 sur PS4, Xbox One et PC avec mise à jour gratuite pour PS5 et XSX par la suite.